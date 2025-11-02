Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:46 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​ആ​ശ​ങ്ക അ​ക​ലു​ന്നി​ല്ല - കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം

    പി.​എം ശ്രീ ​ആ​ശ​ങ്ക അ​ക​ലു​ന്നി​ല്ല - കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം
    ‘പി.​എം ശ്രീ -​തി​ര​ശീ​ല​ക്കു പി​ന്നി​ലെ വ​ഞ്ച​ന' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘പി.​എം ശ്രീ -​തി​ര​ശീ​ല​ക്കു പി​ന്നി​ലെ വ​ഞ്ച​ന' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കാ​ണി​ച്ച​ത് അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ ഉ​ത്സാ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ജോ​യ് ക​ര​വാ​ളൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് (കെ.​ഐ.​ജി), സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ മു​ട്ടി​ൽ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ (ഐ.​എം.​സി.​സി ), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് (കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി (ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടി.​വി. ല​ത്തീ​ഫ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    TAGS:kmccKuwait NewsPM SHRIgulf news malayalam
    News Summary - PM Shri is not worried - KMCC discussion conference
