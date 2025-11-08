Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരാജ്യത്ത് സുഖകരമായ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 12:20 PM IST

    രാജ്യത്ത് സുഖകരമായ കാലാവസഥ; ചൂടും തണുപ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത് സുഖകരമായ കാലാവസഥ; ചൂടും തണുപ്പും
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച​യും ഇ​തേ നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ക​ൽ ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​യ​ത്ത് ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യി​ലും രാ​വി​ലെ​യും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തു​ട​രും. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സ​വും താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടു​ള്ള​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും. നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ​ക​ൽ പൊ​തു​വെ ചൂ​ടു​ള്ള​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 29 മു​ത​ൽ 31 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ആ​റു​മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ 24 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 28 മു​ത​ൽ 30 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വ​രും ദി​വ​സങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ​താ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും പ്ര​കൃ​തി​യി​ലും മാ​റ്റം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലെ കാ​റ്റ് ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ക​ൽ, പ​ക​ലു​ക​ള്‍ ചു​രു​ങ്ങ​ൽ, രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ളം കൂ​ടി വ​ര​ൽ എ​ന്നി​വ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ഴ എ​ത്തു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Photography awardKuwait NewsWeather Updatesgulf news malayalam
    News Summary - Pleasant weather in the country; hot and cold
    Similar News
    Next Story
    X