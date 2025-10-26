Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:31 PM IST

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഓ​റ​ൽ കെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ.​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പീ​രി​യോ​ഡ​ന്റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി​യും ഡെ​ന്റ​ൽ ഇം​പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശാ​സ്ത്രീ​യ ഫോ​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.ഓ​റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം പ്ര​മേ​ഹം, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നും, മോ​ണാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​നും ഡെ​ന്റ​ൽ ഇം​പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​യാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇം​പ്ര​ഷ​ൻ, 3D ഇ​മേ​ജിങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും രാ​ജ്യം സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും, ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​ബേ​സി​സ് അ​ൽ അ​ജ്മി, ഡെ​ന്റ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

