Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:34 PM IST

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്രാ പ്ര​ശ്നം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്രാ പ്ര​ശ്നം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​യാ​ത്രാ പ്ര​ശ്‌​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റു വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​സെ​ക്ട​റി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യ ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് ന​ൽ​കി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നാ​ല​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് പ​ക​രം നി​ല​വി​ൽ പ​ത്തും പ​ന്ത്ര​ണ്ടും മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബ​ജ​റ്റ്‌ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ആ​യ ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് പോ​ലെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള, നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ കൂ​ന​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഹ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ്, ജം​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Gulf NewsShafi ParambilKuwait Newsgulf news malayalam
