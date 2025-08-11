Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഘ​ട്ട ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു; നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ സൂ​ർ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ വി​ക​സ​നം പു​തി​യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    മ​ൾ​ട്ടി ഫേ​സ്ഡ് അ​ൽ​സൂ​ർ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്
    ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഘ​ട്ട ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു; നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ സൂ​ർ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ വി​ക​സ​നം പു​തി​യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ​സൂ​ർ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ നോ​ർ​ത്ത് അ​ൽ​സൂ​ർ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് (കെ.​എ.​പി.​പി) അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ​വ​ർ, ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ക്കാ​ർ. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ മൂ​ല്യം ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 3.27 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ) ക​വി​യു​മെ​ന്ന് കെ.​എ.​പി.​പി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ത്‌​ല​ഖ് അ​ൽ സ​നേ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ മു​ത​ല്‍മു​ട​ക്കു​ക. മ​ൾ​ട്ടി-​ഫേ​സ്ഡ് അ​ൽ​സൂ​ർ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 2,700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 120 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഗാ​ല​ൺ ഉ​പ്പു​വെ​ള്ളം ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പു​തി​യ ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കും. പ​ദ്ധ​തി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ക.

    ജ​ല വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും, ഭാ​വി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടു​മു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് കെ.​എ.​പി.​പി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, നി​ർ​വ​ഹ​ണം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

