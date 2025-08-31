Begin typing your search above and press return to search.
    പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ക്ക​ട​ത്ത്; നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ക്ക​ട​ത്ത്; നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തു​ന്ന നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. ഇ​രു​മ്പ് എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ലാ​യി പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.



    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ, ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​യി ക​ബ്ദി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​വ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ടു മാ​സ​മാ​യി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യും പ്ര​തി​മാ​സം ര​ണ്ട് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഷു​വൈ​ഖ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ബ്ദി​ലെ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് മ​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ സി​റി​യ​ൻ പൗ​ര​നെ​യും കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ്, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്രൈം​സ്, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് മാ​രി​ടൈം പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

