Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 11:00 AM IST

    വ്യ​ക്തി സ​മ​ർ​പ്പ​ണം രാ​ജ്യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭം

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ വു​ഹൈ​ബ് അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഐ​ക്യ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ വു​ഹൈ​ബ്. രാ​ജ്യ​വും മേ​ഖ​ല​യും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് അ​ൽ വു​ഹൈ​ൻ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ നി​ര​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ൽ വു​ഹൈ​ബ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്ഫ്ലോ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​ൽ വു​ഹൈ​ബ് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.​സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​വ​കു​പ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും, നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

