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    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 July 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 9:51 AM IST

    കെ.എൻ.പി.സി ഭൂമി വികസിപ്പിക്കാൻ അനുമതി

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    കെ.എൻ.പി.സി ഭൂമി വികസിപ്പിക്കാൻ അനുമതി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സബ്ഹാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ കെ.എൻ.പി.സിക്ക് അനുവദിച്ച ഭൂമി വികസിപ്പിക്കാൻ കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അനുമതി നൽകി. ഭൂമി ഏകീകരിക്കുന്നതോടെ ആകെ വിസ്തീർണം 2.41 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ഉയരും.

    ഐ.സി 3 ഇൻ്റർചേഞ്ചിനെ അൽ മുത്‌ല സിറ്റിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ റോഡ് പദ്ധതിക്കും കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. അതോടപ്പം സബാഹ് അൽ സലേം മേഖലയിലെ ഒരു പ്ലോട്ട് സ്വകാര്യ സ്കൂളാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദേശത്തിനും അനുമതി ലഭിച്ചു.

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    TAGS:gulfKuwaitKNPCdevelops
    News Summary - Permission granted to develop KNPC land
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