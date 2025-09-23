Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:46 PM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന്

    മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് ശു​ക്കൂ​ർ മൗ​ല​വി കൈ​പ്പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വാ​സം മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ര​സ്പ​രം സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റീ​ജി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ര​സ്പ​രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ണം.

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നി​ൽ, തി​രു​ന​ബി​യു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ അ​ട​രു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മ​ങ്ക​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ റീ​ജി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗം ശു​ക്കൂ​ർ മൗ​ല​വി കൈ​പ്പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് സ​ദ​സ്സ്


    അ​ബ്ദു​ള്ള വ​ട​ക​ര സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ട​പ്പാ​ട്ട്, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശ്യാം ​ജി നാ​യ​ർ, മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, സ​ഹ​ദ് മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് കൂ​ട്ടാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബു​താ​ഹി​ർ ചെ​രി​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - People should work together - ICF Sneha Virundu
