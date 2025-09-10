Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Sept 2025 10:11 AM IST
    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലോ സ്കൂ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ലോ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കു ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ അ​വ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ മാ​റ്റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​പ്പി​ക്കും. 24 മു​ത​ൽ 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഇ​തി​ന് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വാ​ഹ​നം മാ​റ്റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ​ക്കി​ട്ടാ​ൻ പി​ഴ​യും വാ​ഹ​നം കൊ​ണ്ടു പോ​യ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വും വാ​ഹ​നം സൂ​ക്ഷി​ച്ച ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യും അ​ട​ക്ക​ണം.

    ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ

    വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ശേ​ഷം എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണോ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത് ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പേ​പ്പ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഒ​പ്പി​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ചെ​ന്ന് ഒ​പ്പ് വാ​ങ്ങ​ണം.

    ശേ​ഷം പൊ​തു​യി​ട​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്കു​ചെ​യ്ത​തി​ന് 100 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും വാ​ഹ​നം കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വും വാ​ഹ​നം സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തി​നും ഒ​രു ദീ​നാ​ർ വീ​ത​വും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കും. പി​ഴ​യ​ട​ച്ചാ​ൽ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സി​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ര​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും.

