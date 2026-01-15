Begin typing your search above and press return to search.
    പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് അ​റു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    
    

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (പി.​സി.​കെ) അ​റു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ആ​സ്പ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഭാ പാ​സ്റ്റ​ർ എ​ബ്ര​ഹാം വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ​മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി, നാ​ഷ​നൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യി കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു, പാ​സ്റ്റ​ർ ബെ​ൻ​സ​ൺ തോ​മ​സ്, പാ​സ്റ്റ​ർ വി.​ടി. എ​ബ്ര​ഹാം, സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മോ​ളി മാ​ത്യു​വി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെമ​​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു


    സ​ഭ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച പ്രാ​രം​ഭ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മാ​ത്തു​ണ്ണി മാ​ത്യൂ​സി​ന്റെ (ടൊ​യോ​ട്ട സ​ണ്ണി മാ​ത്തു​ണ്ണി) ഭാ​ര്യ മോ​ളി മാ​ത്യു​വി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ക​ൻ ജെ​യിം​സ് മാ​ത്യു​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി. വാ​ർ​ഷി​ക സ്മ​ര​ണി​ക ‘പ്ര​യാ​ണം’ പാ​സ്റ്റ​ർ എ​ബ്ര​ഹാം വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ഹ്ദ​ത് ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി. മാ​ത്യു പ​ണി​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ​ഭ​യു​ടെ ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ ച​രി​ത്രം ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഷാ​രൂ​ൺ വ​ർ​ഗീസ് ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ട​ങ്ങി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. ജ​ന​റ​ൽ കോഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റെ​ജി വ​ലി​യ മ​ണ്ണി​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നോ​ജ് പു​ന്നൂ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ജോ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Pentecostal Church of Kuwait celebrates its 60th anniversary
