Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Nov 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 9:32 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ 11ന്

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ 11ന്
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ 11 വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ്രീ​ൻ പെ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കു​ട്ടി സം​ഘ​ട​ന​യെ പ​രി​ച​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കും. റ​സി​യ നി​സാ​ർ ‘സ്ത്രീ​ക​ളും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും അ​സ്‌​ന അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ‘ടീ​നേ​ജ് വെ​ൽ ബീ​യി​ങ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റു​ഖി​യ ബീ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഫെ​മി​ന ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​മി​ന അ​ശ്‌​റ​ഫ്, അ​സീ​ന യു​സ​ഫ്, റം​സി ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്വ​ർ​ഗ സു​നി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജം​ഷി​റ മൂ​സ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ​ക്കും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് : 66868794 / 66084328.

