അംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലായി പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് പിക്നിക്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ (പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്) കുവൈത്ത് ഘടകം അംഗങ്ങൾക്കായി കബദ് റിസോർട്ടിൽ പിക്നിക് സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് പി.അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ യു. അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മുന്ന, വനിത ഘടകം പ്രസിഡന്റ് റുഖിയ ബീവി, സെക്രട്ടറി സ്വർഗ സുനിൽ, ട്രഷറർ ഫെമിന ശറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ആർ.വി.സിദ്ദീഖ് സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജോ.കൺവീനർ ഷംസാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വിവിധതരം മത്സരങ്ങളും ഗെയിമുകളും പിക്നിക്കിന് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്നു. വനിതാ ഘടകം അവതരിപ്പിച്ച ‘കത്തു റീൽ’ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടി. ജീവ, രഞ്ജിത്, ആർ.വി. നവാസ്, നബീൽ, ഫെമിന അശ്റഫ്, അൽമാസ് സബീഹ്, നാജിയ നബീൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാനമേള അരങ്ങേറി. ഷെസ, ഐസ, അഫ്ഷീൻ, നാജിയ, ജാലിബ, ഇശൽ, സിദ്റ, ഇൽഹാം എന്നിവരുടെ നൃത്തപരിപാടികൾ കാണികളെ ആകർഷിച്ചു. മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
പി.വി.റഹീം, ഹാഷിം സച്ചു, ജറീഷ്, മുഹമ്മദ് ഷാജി, എം.വി.സുമേഷ്, കെ.കെ.ശരീഫ്, അൻവർ, ഷഹീർ, സി.വി.ഇർഷാദ്, മുഹമ്മദ് അർഷാദ്, ഹനീഫ്, കെ.എം.നൗഫൽ, എം.ശറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ പരിപാടികളുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതല വഹിച്ചു.
