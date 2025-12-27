Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:51 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് സം​ഗ​മം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് സം​ഗ​മം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം ‘പൊ​ന്നാ​നി സം​ഗ​മോ​ത്സ​വം- 2K26’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ്ര​ശ​സ്ത മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ വ​ട​ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​അ​ശ്‌​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു. ​അ​ശ്‌​റ​ഫ് സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​വി. മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​റീ​ഷ്യും ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി ടി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ, ആ​ർ.​വി. ന​വാ​സ്, കെ.​കെ. ശ​രീ​ഫ്, ഹാ​ഷിം സ​ച്ചു, കെ. ​ജ​റീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 97595407 -66517138 -50487075.

