പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് കുവൈത്ത് വനിതാസംഗമം
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പൊന്നാനി താലൂക്ക് നിവാസികളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ (പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്) കുവൈത്ത് വനിത ഘടകം ‘വനിതാ സംഗമം- 2025’ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ ഗ്രീൻ പെപ്പർ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഫെമിന അശറഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വനിതാഘടകം പ്രസിഡന്റ് റുഖിയ ബീവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സൈക്കോളജി കൺസൾട്ടന്റായ അസ്ന അബ്ദുൽ കാദർ ‘ടീനേജ് വെൽ ബീയിങ്’ എന്ന വിഷയത്തിലും റസിയ നിസാർ ‘സ്ത്രീകളും മാനസികാരോഗ്യവും’ എന്ന വിഷയത്തിലും ക്ലാസെടുത്തു. പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുട്ടി സംഘടനയെ പരിചപ്പെടുത്തി.
മുഹമ്മദ് ഷാജി, മുസ്തഫ മുന്ന, കെ. അനൂപ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജീവ ജിഗ്ഗു ഗാനം ആലപിച്ചു. സെക്രട്ടറി സ്വർഗ സുനിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷർ ഫെമിന ശറഫുദ്ധീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അസീന, നജിദ, റംസീന, ജംഷിറ, മസ്ബൂബ, ഡോ. റിഷിൻ എന്നിവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
