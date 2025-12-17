Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:20 PM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​സം​ഗ​മം

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​സം​ഗ​മം
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വ​ർ​ഗ സു​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത ഘ​ട​കം ‘വ​നി​താ സം​ഗ​മം- 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ്രീ​ൻ പെ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫെ​മി​ന അ​ശ​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​നി​താ​ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റു​ഖി​യ ബീ​വി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സൈ​ക്കോ​ള​ജി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റാ​യ അ​സ്‌​ന അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ‘ടീ​നേ​ജ് വെ​ൽ ബീ​യി​ങ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും റ​സി​യ നി​സാ​ർ ‘സ്ത്രീ​ക​ളും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കു​ട്ടി സം​ഘ​ട​ന​യെ പ​രി​ച​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, മു​സ്ത​ഫ മു​ന്ന, കെ. ​അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജീ​വ ജി​ഗ്ഗു ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വ​ർ​ഗ സു​നി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ ഫെ​മി​ന ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സീ​ന, ന​ജി​ദ, റം​സീ​ന, ജം​ഷി​റ, മ​സ്ബൂ​ബ, ഡോ. ​റി​ഷി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

