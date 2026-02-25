Begin typing your search above and press return to search.
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ന​ഫീ​സ ന​സ്‌​നീ​ൻ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‌​പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ക്ലി​നി​ക്ക് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​അ​ശ്‌​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു. ​അ​ഷ്റ​ഫ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ന​ർ ഡോ. ​ന​ഫീ​സ ന​സ്‌​നീ​ൻ ‘നോ​മ്പും ആ​രോ​ഗ്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റു​ഖി​യ ബീ​വി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വ​ർ​ഗ സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.അ​ക്ബ​ർ ട്രാ​വ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ശൈ​ഖി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ മു​ന്ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശാ​ന്ത് ക​വ​ള​ങ്ങാ​ട്, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.​ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

