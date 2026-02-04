Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപി.​സി.​എ​ഫ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 11:46 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി (പി.​ഡി.​പി) പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 2026-2027 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, സി​ദ്ദീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷു​ക്കൂ​ര്‍ കി​ളി​യ​ന്തി​രി​ക്കാ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ക​ക്കോ​ടി, സി​ദീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി, റ​ഫീ​ഖ് സ​ൽ​വ, ന​വാ​സ് പ​ന്ത​ളം, സ​ഫ​റു​ല്ലാ​ഹ് കൊ​ല്ലം, ആ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ്പ​ള, ഫാ​റൂ​ക്ക് മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ പ​ച്ച​മ്പ​ളം എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ജ്ജാ​ദ് തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി കൊ​ടു​ത്തു, ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലിം താ​നാ​ളൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി), റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ന​വാ​സ് പ​ന്ത​ളം, ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ, സ​ജ്ജാ​ദ് തോ​ന്ന​ക്ക​ൽ, സു​നീ​ർ പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​യാ​ക്ക​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി), ഫാ​റൂ​ഖ് മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, സ​ലാം ക​ള്ളി​യ​ത്, സ​ഫ​റു​ല്ല കൊ​ല്ലം (ജോ. ​സെ​ക്ര), സ​ലീം താ​നാ​ളൂ​ർ (ട്ര​ഷ), ഷു​ക്കൂ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കി​ളി​യ​ന്തി​രി​ക്ക​ൽ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബ​ഷീ​ർ ക​ക്കോ​ടി, സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ പൊ​ന്നാ​നി, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ചു​ണ്ട (ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OFFICERSKuwait Newspcf kuwaitgulf news malayalam
    News Summary - PCF Kuwait Officers
    Similar News
    Next Story
    X