Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:00 PM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ ബ​ദ​ർ ക്ലി​നി​ക്ക് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ മ​റൂ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മാ ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​വം​ബ​ർ 21നാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ മ​റൂ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മ​റൂ​ഫ്, സ​ലിം തി​രൂ​ർ, ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ പു​ന്ന​യ​ർ​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷു​ക്കൂ​ർ കി​ളി​യ​ന്തി​രി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X