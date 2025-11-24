Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:43 PM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്യൂ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം (പി.​സി.​എ​ഫ്) കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സൗ​ജ​ന്യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന, ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ, സ്കി​ൻ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലിം താ​നാ​ളൂ​ർ, ഷു​ക്കൂ​ർ കി​ളി​യ​ന്തി​രി​ക്കാ​ൽ, വ​ഹാ​ബ് ചു​ണ്ട, ഫ​സ​ലു​ദീ​ൻ പു​ന​ലൂ​ർ, സ​ജ്ജാ​ദ് സാ​ൽ​വ, സ​ലാം ക​ള്ളി​യ​ത്ത്, സു​നീ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ഫൈ​സ​ൽ​ഖാ​ൻ, ഷി​ഹാ​ബ്, ന​സീ​ർ സ​ൽ​വ, ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മ​റൂ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മ​റൂ​ഫി​ന് പി.​സി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ മെ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി.​കെ. പി​ള്ള, സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. പി.​സി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

