Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:51 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​റ​ലി ദാ​രി​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൗ​മ്യ​ത​യു​ടെ​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്ന ദാ​രി​മി​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തി​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സൗ​മ്യ​ത​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും കൈ​വി​ടാ​തെ ന​ട​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി നേ​രി​ടു​ന്ന നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട അ​നീ​തി​ക്കു​മെ​തി​രെ ജാ​ഫ​റ​ലി ദാ​രി​മി എ​ന്നും ധൈ​ര്യ​ത്തോ​ടെ സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്നു. നീ​തി, സ​മ​ത്വം, മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:condolencespcfpcf kuwait
    News Summary - PCF Kuwait expresses condolences
