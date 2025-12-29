Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:10 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ക​ല​ണ്ട​ർ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സ​ർ​വി​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ജി.​കെ. പി​ള്ള പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 2026ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സ​ർ​വീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ജി.​കെ. പി​ള്ള, പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ സൗ​മ്യ, ന​ഴ്സി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ജി​ൻ​സി, പി.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ, സ​ലിം തി​രൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി, ഷു​ക്കൂ​ർ കി​ളി​യ​ന്തി​രി​ക്കാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

