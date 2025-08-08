Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Aug 2025 8:50 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 8:50 AM IST

    സു​ഡാ​നി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് ഹെ​ൽ​പി​ങ് ഫ​ണ്ട് സൊ​സൈ​റ്റി

    Patients Helping Fund Society
    സു​ഡാ​നി​ൽ പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് ഹെ​ൽ​പി​ങ് ഫ​ണ്ട് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് ഹെ​ൽ​പി​ങ് ഫ​ണ്ട് സൊ​സൈ​റ്റി വ​ഴി ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ സു​ഡാ​നി​ലെ 9.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഖാ​ർ​ത്തൂ​മി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ത​ഫീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സു​ഡാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ഹാ​യ​ദാ​താ​വാ​യ പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് ഹെ​ൽ​പി​ങ് ഫ​ണ്ട് സൊ​സൈ​റ്റി 1985 മു​ത​ൽ സു​ഡാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ത​ഫീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി​ക​ളും അ​വി​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് ഹെ​ൽ​പി​ങ് ഫ​ണ്ട് സൊ​സൈ​റ്റി സു​ഡാ​നി​ലെ 11 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 9.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ഡാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​ണ്ട് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​വ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

