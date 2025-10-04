Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:26 PM IST

    രോ​ഗി ബ്ര​സീ​ലി​ൽ; ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്തി​ന് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ്
    Kuwait Ministry of Health
    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘ​വും ഗി​ന്ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഏ​റ്റ​വും ദൂ​രെ​യു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ടി. ഏ​റ്റ​വും ദൂ​രെ​യു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക് റി​മോ​ട്ട് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി, രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ലി​കോം ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ സൈ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്, കു​വൈ​ത്ത് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ് എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.രോ​ഗി​യും സ​ർ​ജ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദൂ​രം എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ സം​ഘം ബ്ര​സീ​ലി​ലെ ഒ​രു രോ​ഗി​യി​ൽ 12,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റെ​ക്കോ​ഡ് ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റി​മോ​ട്ട് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഗി​ന്ന​സ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘ​വും, മ​റ്റു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗി​ന്ന​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsKuwait Ministry of Healthguinness world records
