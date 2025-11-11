പത്തനംതിട്ട ‘മലനാട് മഹോത്സവം’ വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പത്തനംതിട്ട എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (പി.എൻ.എ കുവൈത്ത്) ഒന്നാം വാർഷികവും, ഓണാഘോഷവും വെള്ളിയാഴ്ച . ‘പത്തനംതിട്ട മലനാട് മഹോത്സവം 2K25’ എന്ന പേരിൽ ആസ്പയർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞു രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷത്തിൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ടീം പത്തനംതിട്ടയുടെ കോമഡി സ്കിറ്റ്, പിന്നണി ഗായകരായ റഹ്മാൻ പത്തനാപുരം, സുമി അരവിന്ദ്, കുവൈത്തി പാട്ടുകാരൻ മുബാറക് അൽ റാഷിദ്, കോമഡി താരം മനീഷ്, യെസ് ബാൻഡ് മെഗാഷോ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സമ്മേളനം കുവൈത്തിലെ ടൈസ് സെന്റർ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ദുവൈജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വിവിധ വ്യക്തികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രക്ഷാധികാരി മുരളി പണിക്കർ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അൻവർ സാരംഗ്, പി.എൻ.എ പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി എ.എം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെമീർ റഹിം, ട്രഷറർ ഷാജി തോമസ്, സെക്രട്ടറി ബിനു കെ മാത്യു, അരുൺ ശിവൻകുട്ടി, ഹബീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
