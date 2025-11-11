Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    11 Nov 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 10:26 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ‘മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ‘മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​റ്റി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (പി.​എ​ൻ.​എ കു​വൈ​ത്ത്) ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച . ‘പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം 2K25’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞു ര​ണ്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ടീം ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ത്ത​നാ​പു​രം, സു​മി അ​ര​വി​ന്ദ്, കു​വൈ​ത്തി പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ റാ​ഷി​ദ്‌, കോ​മ​ഡി താ​രം മ​നീ​ഷ്, യെ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് മെ​ഗാ​ഷോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്തി​ലെ ടൈ​സ് സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ദു​വൈ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ര​ളി പ​ണി​ക്ക​ർ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​രം​ഗ്, പി.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി എ.​എം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​മീ​ർ റ​ഹിം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു കെ ​മാ​ത്യു, അ​രു​ൺ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

