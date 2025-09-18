Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:54 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ത്തു​ച്ചേ​ര​ലാ​യി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ‘പൗ​ർ​ണ്ണ​മി- 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ബ്‌​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​ലു ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഗീ​താ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജ​ൻ തൊ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മ​തി അം​ഗ​വും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ബെ​ന്നി ജോ​ർ​ജ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മ​തി അം​ഗം പി.​എം. നാ​യ​ർ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പെ​ഴ്സ​ൻ റ​ജീ​ന ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ​പൗ​ർ​ണ്ണ​മി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലാ​ജി ഐ​സ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി ബി​നു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ട​ന ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ൻ​ജു ഷൈ​റ്റ​സ്റ്റ് അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി.

    തോ​മ​സ് ജോ​ൺ അ​ടൂ​ർ, ജി​ക്കു ജോ​മി, സോ​ണി ടോം, ​നെ​വി​ൻ ജോ​സ്, അ​ബ്ദു​ൾ അ​ൻ​സാ​ർ, ജോ​ജാ മെ​റി​ൻ, ബോ​ബി ലാ​ജി, ഷൈ​റ്റ​സ്റ്റ് തോ​മ​സ്, എം.​എ. ല​ത്തീ​ഫ്, ജോ​ൺ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ബി​ജി മു​ര​ളി, ജോ​ബി സ്ക​റി​യ, എ​ബി അ​ത്തി​ക്ക​യം, മാ​ത്യു ഫി​ലി​പ്പ്, ബി​ജു മാ​ത്യു, ഈ​പ്പ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഷി​ജോ തോ​മ​സ്, അ​നീ​ഷ് തോ​മ​സ്, ജി​നു ഏ​ബ്ര​ഹാം, ക​ലൈ​വാ​ണി സ​ന്തോ​ഷ്, അ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait NewsPathanamthitta District Association
