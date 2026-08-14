കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപെടലുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം; രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർദേശം

കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപെടലുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം; രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർദേശംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപാട് നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. തീവ്രവാദ ഉള്ളടക്കങ്ങളും സംശയകരമായ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെതിരെ അതിജാഗ്രത പുലർത്തണം.
ഓൺലൈൻ വഴി തെറ്റായി സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘടിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം’ തലക്കെട്ടിലാണ് മന്ത്രാലയം ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഐ.എസുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് കൗമാരക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കുവൈത്തിലെ ആരാധനാലയത്തിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളും താൽപര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളോട് തുറന്നുസംസരിക്കണം.
കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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