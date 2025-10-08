Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Oct 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:11 AM IST

    'പ​ൽ​പ​ക്' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ‘പ​ൽ​പ​ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
     ‘പ​ൽ​പ​ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഡോ.​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (പ​ൽ​പ​ക്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ മേ​ള- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം ഡോ.​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ​ൽ​പ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് പ​രി​യാ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പി.​എ​ൻ. കു​മാ​ർ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ, അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ധ​വ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് പ​രി​യാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘പ​ൽ​പ​ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പ​ൽ​പ​ക് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി, വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.

    X