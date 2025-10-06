Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 6 Oct 2025 9:10 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:12 AM IST

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാർ​ഢ്യ ദി​നം

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാർ​ഢ്യ ദി​നം
    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ പി​ഞ്ചു​കു​ട്ടി​ക​ളും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യും നേ​രി​ടു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​ക​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചും സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ക​ഫി​യ​യും അ​ണി​ഞ്ഞ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​രെ എ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ൽ ഓ​ർ​ക്കും’​എ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന​ത്തെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളാ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മ​ദ്റ​സാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:salmiyaKuwait Newsgulf news malayalamPalestine Solidarity Day
    News Summary - Palestine Solidarity Day at Salmiya Islamic Madrasa
