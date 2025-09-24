Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:15 PM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ന് അം​ഗീ​കാ​രം: സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്ത്

    ഫ​ല​സ്തീ​ന് അം​ഗീ​കാ​രം: സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ. ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബെ​ൽ​ജി​യം, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്, മാ​ൾ​ട്ട, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക്, അ​ൻ​ഡോ​റ, മൊ​ണാ​ക്കോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് സു​പ്ര​ധാ​ന​വും പോ​സി​റ്റിവു​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഈ ​വ​ഴി പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, യു.​കെ, കാ​ന​ഡ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ ആ​ഫ്രി​ക്ക, ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളും യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ചി​ല കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ഴി പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

