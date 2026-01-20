Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ, ശി​വ​ദാ​സ് വാ​ഴ​യി​ൽ, പ്രേം​രാ​ജ്, ദൃ​ശ്യ​പ്ര​സാ​ദ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (പ​ൽ​പ​ക്) വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം മം​ഗ​ഫ് ക​ല സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് രാ​ജേ​ഷ് പ​രി​യാ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ധ​വ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് പ​രി​യാ​നി, ഓ​ഡി​റ്റ​ർ സു​രേ​ഷ് പു​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ചി​ത്ര ദീ​പ​ക് പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സി.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രേ​മ​രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും ന​ട​ത്തി. 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സു​രേ​ഷ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, മ​നോ​ജ് പ​രി​യാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ (പ്ര​സി), ശി​വ​ദാ​സ് വാ​ഴ​യി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), പ്രേം​രാ​ജ് (ട്ര​ഷ), ശ​ശി​കു​മാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), സ​ക്കീ​ർ പു​തു​ന​ഗ​രം, ജി​ത്തു എ​സ്. നാ​യ​ർ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ജ​യ​രാ​ജ് മാ​വ​ത്ത് (മീ​ഡി​യ & പി.​ആ​ർ.​ഒ), ദൃ​ശ്യ​പ്ര​സാ​ദ് (വ​നി​ത വേ​ദി ജ​ന.​ക​ൺ), ശ്രു​തി ഹ​രീ​ഷ് (ബാ​ല​സ​മി​തി ജ​ന.​ക​ൺ), സ​ന്തോ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹ​രീ​ഷ്, ഷാ​ജു തീ​ത്തു​ണ്ണി, സ​ജി​ത്, നൗ​ഷാ​ദ്.​പി.​ടി, സു​ധീ​ർ, സു​നി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ (എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്), പി.​എ​ൻ.​കു​മാ​ർ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), സു​രേ​ഷ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, സു​രേ​ഷ് മാ​ധ​വ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് പ​രി​യാ​ര​ത്ത്, രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), സം​ഗീ​ത് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ).

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ർ: രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ (സാ​ൽ​മി​യ), അ​നൂ​പ് മേ​ല​ത്തി​ൽ (അ​ബ്ബാ​സി​യ), ജി​ജു മാ​ത്യു (ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ), വാ​സു​ദേ​വ​ൻ (ഫ​ർ​വാ​നി​യ). ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: സു​നി​ൽ ര​വി (സാ​ൽ​മി​യ), ജ​യ​പാ​ല​ൻ (അ​ബ്ബാ​സി​യ), സ​ന്ദീ​പ് (ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ), ജി​ഷ്ണു​ദാ​സ് (ഫ​ർ​വാ​നി​യ).

