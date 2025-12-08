Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:53 AM IST

    പാ​സി എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു

    പാ​സി എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (പാ​സി) എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും വേ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, സി​വി​ൽ ഐ​ഡി വി​ത​ര​ണം, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​ക​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള രേ​ഖാ കൈ​മാ​റ്റം സു​ഗ​മ​മാ​കും. സ​ഹ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ലീ​സ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ജി.​ഐ.​എ​സ് ഡേ​റ്റ സ്വ​യ​മേ​വ പു​തു​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ ഭാ​വി​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​കും എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

