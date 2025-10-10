യു ടേണുകളിലും എക്സിറ്റുകളിലും ഓവർടേക്ക് വേണ്ടtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ടേണുകളിലോ എക്സിറ്റുകളിലോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 15 മുതൽ 20 ദീനാർ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മന:ഃപൂർവം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു നടപടികളും ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ രണ്ടു മാസം വരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ട്രാഫിക് പൊലീസിന് അനുമതിയുണ്ട്. നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്നവരെ ട്രാഫിക് കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register