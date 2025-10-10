Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 PM IST

    യു ​ടേ​ണു​ക​ളി​ലും എ​ക്സി​റ്റു​ക​ളി​ലും ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് വേ​ണ്ട

    15 മു​ത​ൽ 20 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും
    യു ​ടേ​ണു​ക​ളി​ലും എ​ക്സി​റ്റു​ക​ളി​ലും ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് വേ​ണ്ട
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. യു ​ടേ​ണു​ക​ളി​ലോ എ​ക്സി​റ്റു​ക​ളി​ലോ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് 15 മു​ത​ൽ 20 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ന:ഃപൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു മാ​സം വ​രെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സി​ന് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ട്രാ​ഫി​ക് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

