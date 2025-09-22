Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightതോ​ന്നുംപോ​ലെ ഓ​വ​ർ​...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:43 AM IST

    തോ​ന്നുംപോ​ലെ ഓ​വ​ർ​ ടേ​ക്കിങ് വേ​ണ്ട; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    തോ​ന്നുംപോ​ലെ ഓ​വ​ർ​ ടേ​ക്കിങ് വേ​ണ്ട; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്. റോ​ഡി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ൽ, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കിം​ഗ്, മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പി​ലെ സി​വി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പി​ലെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsOvertakingTraffic department
    News Summary - Overtaking is not what it seems; Traffic department takes strict action
    Similar News
    Next Story
    X