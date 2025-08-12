Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഓ​വ​ർ​സീ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:47 AM IST

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണം ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ‘ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും- ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യും’​എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മു​യ​ർ​ത്തി ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​വ്സ് എ​രി​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​സി.​പി - എ​സ്.​പി ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി നാ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ജീ​വ​ൻ ബ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗം സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി മി​റാ​ൻ​ഡ, ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൾ രാ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ത്യു വാ​ല​യി​ൽ, സ​ണ്ണി കെ. ​അ​ല്ലീ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscelebrationsQuit India DayOverseas NCP
    News Summary - Overseas NCP Quit India Day Celebrations
    Similar News
    Next Story
    X