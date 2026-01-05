Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:10 AM IST

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​ഫ്ര കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​മ്മാ​ന​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​ൻ.​സി.​പി ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ണ്ണി കെ ​അ​ല്ലീ​സ്, പ്ര​ദീ​പ്, ജി​നു വാ​ക​ത്താ​നം, സി​വി​യ പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

