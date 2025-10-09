Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:17 AM IST

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​വ്സ് എ​രി​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.=വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ ജോ​ൺ തോ​മ​സ് ക​ള​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, സീ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി മി​റാ​ൻ​ഡ, പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ് വ​ർ​ക്ക​ല, വ​നി​താ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദി​വ്യ, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ണ്ണി കെ. ​അ​ല്ലീ​സ്, മാ​ത്യു ജോ​ൺ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, സൂ​സ​ൻ, അ​നി​മോ​ൾ, ഹ​മീ​ദ് പാ​ലേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൾ​രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsgandhi jayantiKuwait NewsNCP
