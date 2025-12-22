Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    22 Dec 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 9:33 AM IST

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ൻ.​സി.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ന്‍.​സി.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ആ​റാം ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​കം ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ന്‍.​സി.​പി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ച​രി​ച്ചു. ഒ.​എ​ൻ.​സി.​പി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ന്‍.​സി.​പി (എ​സ്.​പി) പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ സ​ണ്ണി മി​റാ​ൻ​ഡ (ക​ർ​ണാ​ട​ക), പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ണ്ണി കെ. ​അ​ല്ലീ​സ്, അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സ് , ജി​നു വാ​ക​ത്താ​നം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​വ്സ് എ​രി​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

