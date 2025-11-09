Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right400ലധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:30 AM IST

    400ലധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    വ​രു​മാ​നം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൈ​മാ​റും
    400ലധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ദു​രി​ത ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടി. കു​വൈ​ത്തും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യാ​യി.

    വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്തി​ലെ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 400ലധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ഹം​റ ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ലേ​ല​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, ചാ​രി​റ്റി ലേ​ലം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി വ​ഴി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൈ​മാ​റും.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, യു​നെ​സ്കോ, ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന, യു​നി​സെ​ഫ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഫി​ഫ​യു​ടെ ടാ​ല​ന്റ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യും 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​വും ഒ​രു​ക്കി.

    സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ജ​റ​ല്ല അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrensupportsKuwaitPalestinian childrenparticipated
    News Summary - Over 400 children participated; Kuwait supports Palestinian children
    Similar News
    Next Story
    X