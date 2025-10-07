Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 1:54 PM IST
    date_range 7 Oct 2025 1:54 PM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം: കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​ന്ത്യ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം: കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​ന്ത്യ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫി​സും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റ്റം, മേ​ൽ​നോ​ട്ട ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തെ യോ​ഗം.

    പൊ​തു ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം യോ​ഗം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ശ​ക​ല​നം, സം​ഘ​ട​നാ ഘ​ട​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ഡി​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Outlook in the education sector: Kuwait-India meeting convened
