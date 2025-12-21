Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Dec 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 10:07 AM IST

    മേ​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്രധാനം

    മേ​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്രധാനം
    ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് മേ​ൽ​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഷൂ​സും തൊ​പ്പി​യും മ​ഫ്ള​റും കൈ​യു​റ​ക​ളും ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ത​ണു​പ്പി​നൊ​പ്പം വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ചെ​വി മൂ​ടു​ന്ന തൊ​പ്പി​യും മ​ഫ്ല​റും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. ക​ട്ടി​യു​ള്ള മേ​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​പ്പി​നെ​തി​രെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു. ത​ല​യും ചെ​വി​യും മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ഞ്ഞി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ല​താ​ണ്.

    ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​യു പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത, വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണം. വ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ന, കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗം, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം, താ​പ​നി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം.

    ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മി​ക്ക​വ​രി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തും ത​ണു​പ്പു കാ​ല​ത്താ​ണ്. ത​ണു​പ്പ് ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളെ സ​ങ്കോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം കൂ​ടി ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വും പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​വും ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക​ട്ടി​യു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച് ശ​രീ​രം ചൂ​ടു​ള്ള​താ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​സ​മ​യ​ത്തെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ല​താ​ണ്. ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ കു​ളി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

