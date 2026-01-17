Begin typing your search above and press return to search.
    ഔ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ച​ർ​ച്ച് ‘മൈ​ന​ർ ബ​സി​ലി​ക്ക’ പ​ദ​വി​യി​ൽ

    ഔ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ച​ർ​ച്ച് ‘മൈ​ന​ർ ബ​സി​ലി​ക്ക’ പ​ദ​വി​യി​ൽ
    ഔ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ച​ർ​ച്ച്  

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഹ്മ​ദി​യി​ലെ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ച​ർ​ച്ച് ‘മൈ​ന​ർ ബ​സി​ലി​ക്ക’ പ​ദ​വി​യി​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ മൈ​ന​ർ ബ​സി​ലി​ക്ക എ​ന്ന പ​ദ​വി ഈ ​ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ർ​ദി​നാ​ൾ പി​യ​ട്രോ പ​രോ​ളി​ൻ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ സ​ഭ​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​യാ​ത്ര​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ടി​യേ​റ്റ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വി​ശ്വാ​സ സാ​ക്ഷ്യ​വു​മാ​ണ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സാ​ദി​ഖ് മ​റാ​ഫി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രോ​ഹി​ത​ർ, വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    1948 ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ചെ​റി​യ ചാ​പ്പ​ൽ ആ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഔ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. പ്ര​വാ​സി ക​ത്തോ​ലി​ക്ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി 1957 ൽ ​കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ച​ർ​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    1949ൽ ​പ​യ​സ് പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ റോ​മി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ശീ​ർ​വ​ദി​ച്ച ഔ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​മ പ​ള്ളി​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി, കു​വൈ​ത്തി​ലും ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​ള്ളി ആ​ത്മീ​യ ഭ​വ​ന​മാ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

