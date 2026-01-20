താൻസനിയയിൽ ജല കിണറുകൾ നിർമിച്ച് നമാ ചാരിറ്റിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: താൻസനിയയിൽ ജല കിണറുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കുവൈത്തിലെ നമാ ചാരിറ്റി. ദാർ എസ് സലാമിൽ 15 കിണറുകളാണ് കുഴിച്ചത്. ജലസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കലും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി.
ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് നമാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ള ലഭ്യത മാന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സ്ഥിരതയുടെയും മൂലക്കല്ലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നൂറുകണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ കിണറുകൾ ഗുണകരമാകും. ജലജന്യരോഗങ്ങൾ കുറക്കാനും പ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ, പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായകമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജല പദ്ധതികൾ തുടർന്നും നടപ്പാക്കുമെന്നും അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഇബ്രാഹിം വ്യക്തമാക്കി.
