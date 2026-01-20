Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:27 AM IST

    താ​ൻ​സ​നി​യ​യി​ൽ ജ​ല കി​ണ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി

    താ​ൻ​സ​നി​യ​യി​ൽ ജ​ല കി​ണ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി
    കി​ണ​ർ​വെ​ള്ളം ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന താ​ൻ​സ​നി​യ കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​ൻ​സ​നി​യ​യി​ൽ ജ​ല കി​ണ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി. ദാ​ർ എ​സ് സ​ലാ​മി​ൽ 15 കി​ണ​റു​ക​ളാ​ണ് കു​ഴി​ച്ച​ത്. ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ജ​ല​ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മാ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള ല​ഭ്യ​ത മാ​ന്യ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും മൂ​ല​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​കി​ണ​റു​ക​ൾ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ജ​ല​ജ​ന്യ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

