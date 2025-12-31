Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:24 PM IST

    സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ

    സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട ബാ​ന്റു​ക​ളാ​യ മ​സാ​ല കോ​ഫി ബാ​ൻ​റും ഗൗ​രി​ല​ക്ഷ്മി​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 16ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ. ​

    ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഷോ​യി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി ക​ല്ലു​വും മാ​ത്തു​വും എ​ത്തും. വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ​യി​ലൂ​ടെ പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

    മെ​ല​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സം​ഗീ​ത​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ ര​ണ്ട് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​റി​നൊ​പ്പ​വും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ-​ശ​ബ്ദ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മു​ഖേ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റി​നും വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 94439091.

    TAGS:Kuwait Newsmusical wondergulf news malayalam
