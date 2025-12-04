Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:57 AM IST

    ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഇ​വ​ൻ​റ് ജ​നു​വ​രി 26ന്

    ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഇ​വ​ൻ​റ് ജ​നു​വ​രി 26ന്
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​വ​ൻ​റ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഓ​സ്കാ​ർ മീ​ഡി​യ കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​ത്സ​വ് -2K26 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഇ​വ​ൻ​റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഹ​ര​മാ​യി മാ​റി​യ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​റു​ക​ളാ​യ ഗൗ​രി​ല​ക്ഷി ലൈ​വ്, മ​സാ​ല​കോ​ഫി ബാ​ൻ​റ് എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    മു​പ്പ​തി​ൽ​പ​രം ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി ക​ല്ലു​വും മാ​ത്ത​നും എ​ത്തും. ജ​നു​വ​രി 26ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 94439091

