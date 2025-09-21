Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:17 PM IST

    ‘ഒ​രു​മ’​ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി

    ‘ഒ​രു​മ’​ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ (കെ.​ഐ.​ജി) സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി ‘ഒ​രു​മ’​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​യ്യോ​ളി പി.​കെ. ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ, കൊ​ല്ലം ചെ​റു​കു​ളം ഹു​സൈ​ൻ, പ​ത്ത​നം​ത്തി​ട്ട വെ​ണ്ണി​കു​ളം ടി.​വി.​വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​യ്യോ​ളി ഷം​സു​ദ്ധീ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഒ​രു​മ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പ​ത്ത​നം​ത്തി​ട്ട വെ​ണ്ണി​കു​ളം വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം ഒ​രു​മ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഒ​രു​മ ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ്, സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു കൈ​മാ​റി. നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കൊ​ല്ലം ചെ​റു​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ഹു​സൈ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഒ​രു​മ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (ബൈ​പാ​സ്), കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മ മെ​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

