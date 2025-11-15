Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:32 AM IST

    ‘ഒ​രു​മ’ നാ​ല്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി

    ‘ഒ​രു​മ’ നാ​ല്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​രു​മ’​യി​ൽ അം​ഗമാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ല​ത്തൂ​ർ പു​തി​യ​നി​ര​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി ന​ബീ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​വ​ള​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​നാ​വ്‌ സ്വ​ദേ​ശി സ​ച്ചി​ൻ പൊ​ൻ​കാ​ര​ൻ, എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി ജേ​ക്ക​ബ് ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ല​ത്തൂ​ർ പു​തി​യ​നി​ര​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി ന​ബീ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടി.​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, ആ​ർ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​വ​ലയൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​മാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി ജേ​ക്ക​ബ് ചാ​ക്കോ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ ഒ​രു​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഏ​രി​യ ഒ​രു​മ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു കൈ​മാ​റി. ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​നാ​വ്‌ സ്വ​ദേ​ശി സ​ച്ചി​ൻ പൊ​ൻ​കാ​ര​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഒ​രു​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (ബൈ​പാ​സ്), കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും.

