Madhyamam
    Kuwait
    date_range 21 Aug 2025 7:56 AM IST
    ‘ഒ​രു​മ’ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി

    ‘ഒ​രു​മ’ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​രു​മ’​യി​ൽ അം​ഗം ആ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച അ​ഞ്ച് പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തോ​ന്ന​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞു, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​ലി മീ​ത്ത​ൽ, ആ​ല​പ്പു​ഴ കൈ​നാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു കെ. ​ജോ​ൺ, പ​ത്ത​നം​ത്തി​ട്ട കു​ന്നം​ന്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി റോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, കോ​ട്ട​യം പ​ട്ടി​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    നാ​ട്ടി​ൽ മ​രി​ച്ച ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ ജ​മാ​അ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എ​ൻ.​എം. അ​ൻ​സാ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​വാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൈ​മാ​റി. അ​ലി മീ​ത്ത​ലി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു​മ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ മ​ർ​ജാ​ൻ കൈ​മാ​റി. കൈ​നാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു കെ. ​ജോ​ണി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, പ​ത്ത​നം​ത്തി​ട്ട കു​ന്നം​ന്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി റോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​ന​വും ഒ​രു​മ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ന​വാ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഷ​മീം, സ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ, റം​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട്ട​യം പ​ട്ടി​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ജി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഒ​രു​മ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (ബൈ​പാ​സ്), കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് എ​ന്നി ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും.

