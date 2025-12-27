Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനാ​ല്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:06 PM IST

    നാ​ല്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഒ​രു​മ’ സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ല്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഒ​രു​മ’ സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​രു​മ’​യി​ൽ അം​ഗം ആ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല്‌ പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി.

    തൃ​ശൂ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ഹ​നീ​ഫ, ഇ​ടു​ക്കി ക​രി​ങ്കു​ന്നം ഒ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി മ​ഞ്ജു ബെ​ന്നി, തൃ​ശൂ​ർ ഉ​ദ​യ​പു​രം കൊ​ര​ട്ടി ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി ജോ​മി വ​ർ​ഗീ​സ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ദീ​പ്തി പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട തൃ​ശൂ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ ഒ​രു​മ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ടു​ക്കി ക​രി​ങ്കു​ന്നം ഒ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി മ​ഞ്ജു ബെ​ന്നി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഷാ ​അ​ലി എ.​ആ​ർ, ഒ​രു​മ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ഫ്ലാ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. നാ​ട്ടി​ൽ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട തൃ​ശൂ​ർ ഉ​ദ​യ​പു​രം കൊ​ര​ട്ടി ഈ​സ്റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി ജോ​മി വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    നാ​ട്ടി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ദീ​പ്തി പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​റി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഫാ​റൂ​ഖ് ഷ​ർ​ഖി, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, വി​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കൈ​മാ​റി.കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (ബൈ​പാ​സ്), ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ, ക​ര​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ, കി​ഡ്‌​നി മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ, കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും.എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsorumaFour Members Of A Family Diegulf news malayalam
    News Summary - 'Oruma' assistance handed over to families of four members
    Similar News
    Next Story
    X