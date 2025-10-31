Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    31 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    31 Oct 2025 9:36 AM IST

    നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഒ​രു​മ’ സ​ഹാ​യ​ധ​നം

    നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ഒ​രു​മ’ സ​ഹാ​യ​ധ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​രു​മ’​യി​ൽ അം​ഗം ആ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല്‌ പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​ണ്ടു​തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​ൻ​വ​ർ ബ​ഷീ​ർ, ആ​ല​പ്പു​ഴ മു​ള​കു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി സ്നേ​ഹ സൂ​സ​ൻ ബി​നു, കോ​ട്ട​യം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ​ഫ് ചാ​ക്കോ, ക​ണ്ണൂ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​ണ്ടു​തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​ൻ​വ​ർ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ ജ​മാ​അ​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി നി​ടു​വാ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ​നാ​സ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​ടി. അ​നീ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, യു.​കെ. ഹ​മീ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ മു​ള​ക്കു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി സ്നേ​ഹ സൂ​സ​ൻ ബി​നു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം ഒ​രു​മ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഏ​രി​യ ഒ​രു​മ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ്, സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു കൈ​മാ​റി. നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ്ണൂ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീ​മി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷം​സീ​ർ ഉ​മ്മ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട്ട​യം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ​ഫ് ചാ​ക്കോ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഒ​രു​മ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പവ​രെ​യാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ന്‍സ​ര്‍, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (ബൈ​പാ​സ്), കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് എ​ന്നി ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മ മെ​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

