    Kuwait
    date_range 18 Aug 2025 11:47 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 11:47 AM IST

    സെ​ന്റ്ബേ​സി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം

    സെ​ന്റ്ബേ​സി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം
    സെ​ന്റ്ബേ​സി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളും

    സം​ഘാ​ട​ക​രും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ്ബേ​സി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ദൈ​വ​മാ​താ​വി​ന്റെ വാ​ങ്ങി​പ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​സ്സ്‌​റ്റ് സ്പെ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​അ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി ബി​നീ​ഷ് കു​ര്യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ്‌ മ​ത്താ​യി, ആ​ത്മി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ ജി​ജി ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജോ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ബി​നു വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന​ക്ക് വ​ര​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ഛായാ​ചി​ത്രം കൈ​മാ​റി.

